Manchester City veut griller le Barça et s'offrir Lautaro Martinez !

La décision du Tribunal arbitral du sport en faveur de Manchester City risque bien d’avoir un énorme impact sur le mercato mancunien. Finalement autorisés à disputer les prochaines éditions de la Ligue des Champions, les Citizens savent qu’ils n’auront plus à craindre d’éventuels départs massifs de stars ne désirant pas être privées de coupe aux grandes oreilles et que, par la force des choses, ils conserveront leur énorme pouvoir d’attraction sur le marché.

La suite après cette publicité

Et ça tombe bien parce que City doit renouveler son effectif. Un défenseur central et des latéraux sont attendus, mais devant, le dossier Sergio Agüero occupe les esprits. Âgé de 32 ans et sous contrat jusqu’en 2022, le serial buteur des Skyblues (180 buts inscrits en 263 matches de Premier League) pourrait se voir offrir une année de plus (2023). Mais City pense aussi à sa succession. Et le FC Barcelone ne va pas aimer.

Lautaro priorité de Guardiola

Selon Skysports, City et Pep Guardiola ont fait de Lautaro Martinez leur nouvelle priorité en attaque. Révélé au grand public depuis qu’il a rejoint l’Inter en 2018 (19 réalisations marquées en 56 rencontres de Serie A), l’international argentin (17 sélections, 9 buts) est l’une des stars annoncées du prochain mercato. Cependant, il semblait promis au FC Barcelone.

Les poids lourds du vestiaire blaugrana, Luis Suarez en tête, n’ont cessé de réclamer sa venue et le joueur lui-même semblait lui aussi très intéressé par ce transfert. Seul problème, le manque de liquidité du Barça fait traîner ce dossier. Martinez disposait d’une clause libératoire de 111 M€, mais ce montant restait trop important pour des Culés cherchant à inclure un ou plusieurs éléments. Mais alors que l’Inter pensait devoir revoir ses exigences à la baisse, l’entrée en lice de Manchester City, et de son pouvoir financier XXL, va clairement changer la donne.