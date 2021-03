La Catalogne croit à une remontada du FC Barcelone face au PSG, les grandes ambitions de Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Le Barça est remonté avant le choc de Ligue des Champions

Si le PSG a préparé sereinement son 8e de finale retour de Ligue des Champions (3-0 contre Brest en Coupe de France), son adversaire, le FC Barcelone est aussi dans une phase ascendante. Alors qu'un nouveau président doit être désigné aujourd'hui, le Barça enchaîne des victoires importantes en Liga et grâce à son succès, hier sur la pelouse d'Osasuna (2-0), les Blaugranas sont toujours dans la course au titre. Pour Mundo Deportivo, la Liga est carrément «à portée de main» pour le club catalan. Surtout, lors de cette rencontre, le Barça s'est trouvé un nouveau héros en la personne d'Ilaix Moriba (18 ans) qui a marqué son premier but avec son club formateur. Sport lui accorde sa Une et le qualifie de «Super», lui qui a validé «un succès mérité» de son équipe. De son côté, L'Esportiu va carrément plus loin et voit cette équipe capable de «refaire une remontada» contre le PSG, mercredi. Tout le monde est gonflé à bloc en Catalogne alors que le Barça est 2e de Liga ce matin avant le choc du jour entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Car comme le résume parfaitement Marca : «La Liga passe par Là» ! Alors que pour AS, ce choc raisonne comme un véritable tournant dans la course au titre car «la Liga est en jeu» au Wanda Metropolitano !

Pep Guardiola veut tout rafler cette saison

En Angleterre là aussi c'est un choc que nous réserve la Premier League. Cet après midi, Manchester City reçoit son ennemi de toujours Manchester United (à suivre en direct sur notre site). Et les Skyblues veulent frapper fort pour accentuer un peu plus leur avance en tête du classement. D'ailleurs, comme le reprend le Daily Star sur sa Une ce matin : «Pep Guardiola a quatre objectifs» cette saison. Dans les compétitions dans lesquelles il est engagé, l'Espagnol veut tout rafler ! Mais le technicien prévient ses troupes : «une défaite et c'est terminé !» Les Cityzens n'ont pas le droit à l'erreur. Kevin De bruyne va même dans le sens de son entraîneur et indique que c'est «tout ce que recherche l'effectif de City.» Cela passe déjà par une victoire sur les Red Devils cet après-midi.

«Morata chante»

En Italie, la Juventus aussi a bien préparé son prochain match de Ligue des Champions contre le FC Porto. Une victoire contre la Lazio (3-1) qui permet à la Vieille Dame de se replacer dans la course au titre en Serie A. Et ce matin, il y a un homme que la Juve remercie, c'est évidemment Alvaro Morata, auteur d'un doublé hier soir. L'Espagnol «chante» comme l'écrit La Gazzetta dello Sport. Une victoire solide et importante alors que Cristiano Ronaldo était préservé et n'est entré qu'à la 70e minute. De son côté, Tuttosport estime que la Juve et surtout Morata «sont plus forts que tout» ! Enfin, le Corriere dello Sport a vu : «les flammes dans les yeux de la Juve.» La Vieille Dame doit confirmer dans les prochains jours que sa saison ne prend pas une mauvaise tournure.