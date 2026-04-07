Liverpool a envisagé de recruter Lucas Chevalier

L’absence d’Alisson au Parc des Princes rebat les cartes pour Liverpool, qui devra composer sans son dernier rempart héroïque de la saison passée face au PSG. Auteur d’une prestation exceptionnelle lors de cette confrontation, le Brésilien avait alors multiplié les arrêts décisifs pour maintenir les siens. Cette fois, c’est Giorgi Mamardashvili qui hérite de la mission dans un contexte sous haute pression, face à une attaque parisienne toujours aussi prolifique. Un test grandeur nature pour le Géorgien, encore en phase d’adaptation à ce niveau d’exigence…

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En parallèle, le cas Lucas Chevalier illustre une trajectoire bien différente. Arrivé au PSG avec l’étiquette de futur numéro un, l’ancien Lillois a récemment perdu sa place de titulaire, relégué dans la hiérarchie par Luis Enrique. Une situation délicate pour un gardien en quête de continuité et de reconnaissance au plus haut niveau. Alors que Liverpool avait largement étudié son profil l’été dernier, avant finalement de lui préférer Mamardashvili selon The Times.

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