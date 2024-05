Tottenham - Manchester City : les compositions sont là

Match en retard de la 34e journée de Premier League, ce duel entre Tottenham et Manchester City s’annonce explosif. Tout autre résultat qu’une victoire mettrait en péril le titre pour l’équipe de Pep Guardiola. A domicile, les Spurs s’organisent dans un 4-3-3 avec Guglielmo Vicario qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Dragusin et Micky van de Ven en défense. Pape Matar Sarr, Rodrigo Bentancur et Pierre-Emile Hojbjerg se retrouvent dans l’entrejeu. James Maddison et Brennan Johnson accompagnent Heung-Min Son en attaque.

De leur côté, les Sky Blues s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Ederson Moares dans les cages. En défense on retrouve Kyle Walker, Manuel Akanji, Ruben Dias et Josko Gvardiol. Rodri Hernandez est placé en sentinelle avec Mateo Kovacic à ses côtés. Seul en pointe, Erling Haaland est placé juste devant Phil Foden, Bernardo Silva et Kevin De Bruyne.

Les compositions

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Dragusin, Van de Ven - Sarr, Bissouma, Hojbjerg - Maddison, Son, Johnson

Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Dias, Gvardiol - Rodri, Kovacic - Silva, De Bruyne, Foden - Haaland