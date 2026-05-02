Le groupe du Barça pour le déplacement à Osasuna avec Raphinha

Le FC Barcelone se déplace à Osasuna ce samedi soir et à l’occasion de faire un pas de plus vers le titre en Liga. Pour cette rencontre de la 34e journée, les Culers devront toutefois se passer des services de Lamine Yamal, out jusqu’à la fin de saison.

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Hansi Flick pourra cependant s’appuyer sur Raphinha, bien présent dans le groupe convoqué, tout comme Pedri, Lewandowski, Rashford ou encore Ferran Torres. Pour rappel, le Barça est en tête du classement avec 11 longueurs d’avance sur le Real Madrid.