Manchester City : un dirigeant est prêt à démissionner en cas d’ingérence politique

L’affaire Manchester City prend une nouvelle dimension politique. David Kogan, président de l’Independent Football Regulator (IFR), a prévenu qu’il démissionnerait s’il subissait des pressions politiques dans le cadre du dossier visant le club mancunien. « Le Premier ministre a parfaitement le droit d’exprimer son opinion sur n’importe quel sujet. Nous (l’IFR) sommes indépendants. C’est inscrit dans notre nom. Je suis le président de l’instance dirigeante indépendante du football, et l’indépendance est au cœur de tout ce que nous faisons. Aucun homme politique n’a jamais tenté, et ne tentera jamais, d’influencer nos décisions en la matière. Si je subissais des pressions politiques à ce sujet, je démissionnerais », a-t-il affirmé à la BBC.

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Pour rappel, City a été reconnu coupable d’infractions sur 114 des 115 chefs d’accusation liés à des irrégularités financières, mais le club conteste cette décision en appel. Kogan a rappelé que l’indépendance de son instance était essentielle au traitement de cette affaire. Cette mise en garde intervient alors que des craintes d’ingérence politique agitent le football anglais. Selon The Sun, le Premier ministre britannique, Andy Burnham, aurait dîné à deux reprises avec Khaldoon Al Mubarak, président de Manchester City. L’IFR ne peut pas imposer directement une vente du club, mais dispose de pouvoirs pour évaluer l’aptitude de ses propriétaires et dirigeants. L’issue de la procédure disciplinaire pourrait donc avoir des conséquences majeures, alors que les débats dépassent désormais largement le seul cadre sportif.