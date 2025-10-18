OL : Dominik Greif a failli stopper sa carrière pour un mystérieux mal de dos

Aujourd’hui gardien de l’Olympique Lyonnais, Dominik Greif a bien failli ne jamais retrouver les terrains. Recruté par Majorque en 2021, le portier slovaque a vu sa carrière brutalement freinée par une douleur mystérieuse au dos. « Il y avait la douleur, atroce, au point de ne trouver de repos ni assis ni allongé. Et il y avait, pire encore, le fait de ne pas savoir », a-t-il raconté dans les colonnes de L’Equipe. Malgré plusieurs examens, aucun diagnostic clair n’a permis d’expliquer ses souffrances, le laissant éloigné des terrains pendant des mois.

Ce n’est qu’en rentrant en Slovaquie, l’été suivant, que la source de ses douleurs est enfin identifiée et la solution s’est avérée être plutôt simple. Seuls les proches du joueur et le corps médical sont au courant de la nature exacte du problème mais il a confié : « Certains jours, je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. J’étais à la limite du fauteuil roulant. ». Aujourd’hui pleinement rétabli, Greif brille dans les cages de l’OL, où il est devenu numéro 1.