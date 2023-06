L’UEFA ouvre une enquête sur Szymon Marciniak

Arbitre de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan le 10 juin prochain à Istanbul, le Polonais Szymon Marciniak a fait l’objet d’une enquête de l’UEFA en raison de sa participation à un meeting organisé par Slawomir Mentzen, chef de la Confédération, parti d’extrême-droite notamment antisémite, homophobe et anti-UE.

La suite après cette publicité

« L’UEFA est au courant des allégations concernant Szymon Marciniak et demande des éclaircissements urgents. L’UEFA et l’ensemble de la communauté du football détestent les valeurs promues par le groupe en question et prennent ces allégations très au sérieux. Une nouvelle annonce sera faite demain, après avoir examiné toutes les preuves », a déclaré la haute instance du football européen dans un communiqué au Guardian.

À lire

Barça : les inspecteurs de l’UEFA veulent priver le club de LdC