Le neveu de Cristiano Ronaldo signe dans un club de D1 portugaise

Dans la famille Ronaldo, on connaît Cristiano et son fils, Cristiano Junior. Eh bien, il en existe un troisième. Ce n’est pas un fils caché de CR7, mais son neveu. La sœur de CR7, Katia Aveiro, a en effet annoncé sur ses réseaux sociaux que son fils Dinis Pereira, jeune attaquant âgé de 16 ans, a rejoint le centre de formation du Vitoria Guimarães, 9e du dernier exercice de Liga Betlic.

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« À 16 ans, tu signes ton premier contrat de formation. Les rêves sont les tiens, mais chacun de tes pas a aussi été un pas pour moi. Chaque larme, chaque renoncement, chaque chute et chaque victoire. Personne ne nous enlèvera le passé. L’avenir t’appartient. Envole-toi, mon fils, avec le même courage que celui avec lequel tu t’es toujours battu pour arriver jusqu’ici. Et jusqu’où Dieu voudra bien te mener. Je suis tellement fière de toi, mon petit garçon », a-t-elle posté.