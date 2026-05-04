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Ligue des Champions

Atlético de Madrid : Antoine Griezmann remercie les Français

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Antoine Griezmann lors du match retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone @Maxppp
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Ce mardi, l’Atlético de Madrid peut retourner en finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2016. Pour ce faire, il ne faudra pas perdre à l’Emirates Stadium face à Arsenal (21h). Une rencontre importante pour les Colchoneros et Antoine Griezmann, qui pourrait disputer son dernier match de C1 avec les Matelassiers ce mardi. Soutenu en France et à travers l’Europe pour cette dernière danse, "Grizou" a tenu à remercier tous les Français pour cet amour qui lui est porté au micro de Canal+ :

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"J'ai beaucoup de messages, surtout en France" 🥹🇫🇷

Griezmann souhaite faire quelque chose "D'HISTORIQUE" avec l'Atlético demain 👀

#ARSATM c'est ce mardi à 21H00 sur CANAL+ FOOT #UCL
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«J’ai beaucoup de messages, surtout en France. Ca me touche énormément. Je suis prêt pour demain, l’équipe aussi. On a hâte d’être demain, j’espère qu’on pourra faire comme la deuxième période chez nous. J’espère qu’on pourra faire quelque chose d’historique.» Le message est clair avant la rencontre de ce mardi soir.

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