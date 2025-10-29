Pourquoi Endrick est chaud pour rejoindre l’OL

À huit mois de la Coupe du Monde 2026 dont il en a fait un objectif, Endrick est à la croisée des chemins. Pour espérer jouer un rôle avec la Seleção l’été prochain, l’attaquant de 19 ans va devoir effacer l’ardoise de son début de saison, blanc comme le maillot immaculé du Real Madrid. Comme révélé dans l’après-midi, l’OL s’apparente aujourd’hui à une porte de sortie plus qu’envisageable.

Un prêt pourrait ainsi satisfaire toutes les parties, mais encore faut-il trouver un terrain d’entente sur la répartition du salaire du joueur, estimé à environ 350 000 euros par mois. A priori, un prêt de 6 mois avec une prise en charge d’une partie du salaire par le Real Madrid, ne semble pas impossible, au contraire. Le joueur, lui, a en tout cas fait de Lyon son choix numéro un en l’état actuel des choses.

L’OL coche de nombreuses cases

La présence de Paulo Fonseca, toujours à la recherche d’un numéro 9, n’y est pas pour rien. Endrick connaît le CV de l’entraîneur, mais surtout ses compétences et sa faculté à s’appuyer sur de jeunes joueurs. Ses expériences sur des bancs prestigieux, comme celui de l’AS Rome, de l’AC Milan, ou même de Lille, en font aujourd’hui un coach référencé en Europe. Le portugais, langue natale d’Endrick et du coach, est également une donnée à prendre en compte. Le Madrilène sait que son intégration sera facilitée dans un environnement français mais aux accents lusophones.

L’absence d’un véritable numéro neuf titulaire à Lyon, qui contraint d’ailleurs Fonseca à bricoler depuis le début de saison avec des options alternatives (Tolisso, Karabec, Satriano…), plaide aussi en sa faveur alors qu’il n’aura que très peu de temps pour se mettre en valeur d’ici le Mondial. Et pour se mettre en valeur, quoi de mieux que la vitrine coupe d’Europe ? L’OL joue la Ligue Europa et peut nourrir de grandes ambitions après trois victoires en autant de matchs, un élément qui compte dans la tête du joueur, comme l’avait rappelé la presse espagnole ces dernières semaines. Endrick sait aussi que Lyon a toujours entretenu cette fibre brésilienne, où plusieurs gloires auriverdes ont posé leurs valises au cours de leur carrière. L’OL aura de la concurrence, mais présente de solides arguments pour convaincre Endrick de s’ajouter à la longue liste d’internationaux brésiliens passés par la capitale des Gaules.