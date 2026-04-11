Le FC Barcelone a les yeux rivés sur la Ligue des Champions avant le titre en Liga !

Porté par une dynamique irrésistible en Liga, le FC Barcelone a frappé un grand coup ce week-end en s’imposant largement dans le derby catalan face à l’Espanyol (4-1). Dans un championnat qui semblait encore indécis il y a quelques semaines, les Blaugranas ont profité du faux pas du Real Madrid contre Girona pour creuser un écart désormais conséquent en tête de La Liga. Grâce à une prestation collective aboutie et à l’éclat d’une nouvelle génération talentueuse menée par l’intenable Lamine Yamal, le club catalan confirme sa mainmise sur le championnat espagnol. Plus qu’une simple victoire dans un derby toujours chargé d’émotions, ce succès symbolise l’autorité retrouvée du Barça dans la course au titre, alors que la saison entre dans son sprint final.

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Dans le même temps, la situation s’est compliquée pour le Real Madrid, incapable de suivre le rythme imposé par son rival historique. Le nul concédé face à Girona s’inscrit dans une série de résultats irréguliers qui fragilise les ambitions madrilènes et offre un boulevard au FC Barcelone. Là où les Catalans affichent maîtrise et efficacité offensive, les Merengues semblent marquer le pas dans un moment crucial de la saison. Ce contraste renforce l’impression d’un basculement dans la lutte pour la couronne de La Liga puisque, tandis que Madrid accumule les revers et laisse filer des points précieux, Barcelone avance avec l’assurance d’un prétendant sérieux… tout en refusant encore de se considérer comme déjà champion.

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Flick est très clair sur la fin de saison

En conférence de presse, Hansi Flick a toutefois tenu à calmer l’enthousiasme ambiant. Malgré l’avance confortable prise par le FC Barcelone en tête de La Liga après ce succès dans le derby face à l’Espanyol, l’entraîneur allemand refuse toute forme de relâchement dans la dernière ligne droite de la saison. Conscient que son équipe a fait un pas important vers le titre, l’ancien coach du Bayern Munich a insisté sur la nécessité de rester concentré jusqu’au bout, rappelant que rien n’était encore mathématiquement acquis. La dynamique actuelle est positive, mais elle doit s’accompagner d’une exigence constante, surtout à l’approche d’un rendez-vous européen capital. « Ce n’est pas encore fini. Neuf points, c’est bien, mais il faut conclure. On ne peut pas continuer comme ça, je ne l’accepterai pas. Jusqu’au coup de sifflet final, on doit jouer à notre meilleur niveau, et même après. On va continuer sur cette lancée, et j’espère qu’on pourra le prouver mardi. On ne voit pas le verre à moitié vide, on voit le bon côté des choses. On a eu des blessures, on s’en est remis… il faut savoir gérer ça. Ce qu’on a accompli jusqu’ici est fantastique. Maintenant, on veut aller loin en Ligue des Champions. On pense avoir le potentiel pour gagner la Liga et le mental pour gagner aussi. Le talent seul ne suffit pas. On peut gagner la Liga, mais ce n’est pas encore joué. »

Avant d’évoquer plus précisément la préparation du choc européen face aux Colchoneros. « Nous avons bien géré le temps de jeu. Le match était différent de ce que nous avions prévu. Nous avons modifié notre plan initial. Nous avons deux jours pour récupérer. Les joueurs savent comment faire. Nous sommes prêts et nous voulons les affronter là-bas mardi. On n’a pas besoin d’un miracle, il faut juste faire un bon match, et on en est capables. Tout est possible. L’Atlético est fantastique, mais on a une bonne équipe et on peut y arriver. Nous avons marqué beaucoup de buts comme ça. Ça fait partie du jeu. Nous n’avons pas l’équipe la plus grande, mais il s’agit aussi de savoir trouver les espaces ». Car au-delà de la course au titre en championnat, les Blaugranas ont également les yeux tournés vers la Ligue des Champions. Battu à l’aller par l’Atlético de Madrid, le club catalan rêve d’une remontada lors du match retour dans la capitale espagnole.