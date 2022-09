Les mots forts d'Anthony Lopes après la défaite face au PSG

Lors de la défaite de l'Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain, Anthony Lopes a eu fort à faire face aux nombreuses occasions des Parisiens. Le trio d'attaquant s'est cassé les dents sur le portier portugais et n'aura réussi à trouver la faille qu'à une seule reprise dans cette rencontre.

Le joueur de 31 ans s'est d'ailleurs exprimé sur ses regrets au micro de Prime Video après la défaite. « On peut avoir des regrets, surtout en première mi-temps. On a trois occasions nettes, mais ils ont été plus efficace que nous » a-t-il d'abord confié avant d'aller plus loin dans ses propos : « on prend ce but certes au bout de 5mn de jeu mais je pense qu'on a les occasions et les armes nécessaires pour au moins égaliser à la pause. »

Une série de défaites « inacceptable » et des prestations « insuffisantes »

En effet, le gardien lyonnais est ensuite revenu sur la spirale de résultats négatifs que vit actuellement son équipe : « c'est un moment compliqué, on perd trois fois de suite, c'est inacceptable. Il faudra faire carton plein en octobre. » Des mots durs mais qui correspondent à la très mauvaise série qu'est en train de réaliser l'Olympique Lyonnais. « C'est clairement insuffisant parce qu'on savait qu'on avait des gros mois d'aout et de septembre. On doit faire un premier bilan, c'est insuffisant quand on aspire à être dans les 3 premiers mais on n'est pas dans le bon rythme pour l'instant », a conclu le numéro 1 des Gones.

Avec cette nouvelle défaite, les Lyonnais pointent désormais à la 8ème place de Ligue 1 avant la trêve internationale. Une position qui ne correspond pas aux envies des dirigeants et aux attentes des supporters. Une réaction est attendue contre Toulouse dès le prochain match.