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Barça : Karim Adeyemi n’a pas peur de Lamine Yamal

Par Sasha Nahon
1 min.
Karim Adeyemi avec le BvB @Maxppp

Karim Adeyemi s’est entretenu avec Mundo Deportivo lors du stage de préparation du FC Barcelone, dans cette interview qui retrace son arrivée, il a affiché une grande confiance en lui lorsqu’il a été interrogé sur la concurrence avec Lamine Yamal. L’attaquant allemand a assuré ne craindre aucun joueur, estimant que ses performances à l’entraînement lui permettront de gagner du temps de jeu malgré la forte concurrence au sein de l’effectif catalan.

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« Je n’ai peur d’aucun joueur. Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j’aurai une chance de jouer », a déclaré Adeyemi. Un message fort envoyé à ses nouveaux coéquipiers, alors que la bataille pour une place de titulaire s’annonce intense au Barça.

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