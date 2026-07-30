Barça : Karim Adeyemi n’a pas peur de Lamine Yamal

Karim Adeyemi s’est entretenu avec Mundo Deportivo lors du stage de préparation du FC Barcelone, dans cette interview qui retrace son arrivée, il a affiché une grande confiance en lui lorsqu’il a été interrogé sur la concurrence avec Lamine Yamal. L’attaquant allemand a assuré ne craindre aucun joueur, estimant que ses performances à l’entraînement lui permettront de gagner du temps de jeu malgré la forte concurrence au sein de l’effectif catalan.

La suite après cette publicité

« Je n’ai peur d’aucun joueur. Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j’aurai une chance de jouer », a déclaré Adeyemi. Un message fort envoyé à ses nouveaux coéquipiers, alors que la bataille pour une place de titulaire s’annonce intense au Barça.