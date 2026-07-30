Barça : Karim Adeyemi n’a pas peur de Lamine Yamal
Karim Adeyemi s’est entretenu avec Mundo Deportivo lors du stage de préparation du FC Barcelone, dans cette interview qui retrace son arrivée, il a affiché une grande confiance en lui lorsqu’il a été interrogé sur la concurrence avec Lamine Yamal. L’attaquant allemand a assuré ne craindre aucun joueur, estimant que ses performances à l’entraînement lui permettront de gagner du temps de jeu malgré la forte concurrence au sein de l’effectif catalan.
« Je n’ai peur d’aucun joueur. Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j’aurai une chance de jouer », a déclaré Adeyemi. Un message fort envoyé à ses nouveaux coéquipiers, alors que la bataille pour une place de titulaire s’annonce intense au Barça.
En savoir plus sur
Dossier Alvarez : la fédération espagnole ouvre une procédure disciplinaire extraordinaire contre le Barça
Le projet lunaire de Gianni Infantino scandalise la presse, le Barça change totalement ses plans pour son attaquant
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Dossier Alvarez : la fédération espagnole ouvre une procédure disciplinaire extraordinaire contre le Barça
Explorer