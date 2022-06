Julian Alvarez va rester à Manchester City

Selon Tyc Sports, Manchester City va conserver la saison prochaine le buteur argentin, Julian Alvarez. L’attaquant de 22 ans, qui est engagé avec les Citizens jusqu’en juin 2027 et qui est actuellement prêté à River Plate, va prochainement faire son retour en Angleterre. Les Sky Blues auraient déjà refusé cinq offres de prêt pour l’international argentin (9 sélections) et Pep Guardiola souhaiterait le tester lors de la pré-saison.

La suite après cette publicité

Le coach espagnol souhaiterait voir en action celui qui a inscrit 16 buts et délivré six passes décisives en 20 matches disputés cette saison avec les Millonarios. Alvarez pourrait même rester à City et avoir sa place dans l’équipe toute la saison, puisque même si les champions d’Angleterre ont récemment recruté Erling Haaland en attaque, ils pourraient se séparer cet été de Gabriel Jesus et Raheem Sterling.