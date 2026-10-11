Bezahaf, Koum, Kamissoko… ces trois jeunes qui vont aider l’OM et Bruno Genesio

L’OM va devoir continuer à composer avec un effectif restreint. Alors que le club phocéen n’a pas enregistré de recrues estivales pour renforcer son groupe compte tenu du contexte financier que l’on connaît, les absences et les pépins physiques obligent le staff de Genesio à trouver des solutions en interne. Une situation particulière qui offre progressivement davantage de visibilité aux jeunes issus du centre de formation, à commencer par Keyliane Abdallah (1 but en 5 apparitions). Ces dernières semaines, plusieurs minots ont ainsi intégré les convocations de l’équipe première, à l’image de Kelyan Bezahaf, Alexi Koum et Nouhoum Kamissoko. Sans disposer d’une expérience significative au plus haut niveau, les trois jeunes Marseillais représentent des options supplémentaires pour Bruno Genesio qui doit gérer les différentes échéances avec les ressources à sa disposition. Une situation qui pourrait également permettre à certains de franchir un cap plus rapidement que prévu.

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La dynamique est déjà enclenchée. Convoqués à plusieurs reprises, les jeunes Olympiens commencent à se rapprocher du groupe professionnel et à découvrir les exigences du très haut niveau. Kelyann Bezahaf a notamment eu l’occasion de goûter à la Ligue 1 en disputant quelques minutes face au PSG, au Vélodrome, lors du Classique avant la trêve internationale. Une première expérience précieuse pour le jeune défenseur, qui peut désormais espérer grappiller davantage de temps de jeu. De leur côté, Alexi Koum et Nouhoum Kamissoko ont également été appelés, mais attendent encore de pouvoir entrer en jeu. Les trois minots figurent de nouveau dans le groupe pour le déplacement de ce dimanche soir à Troyes. Une rencontre qui pourrait leur offrir une nouvelle occasion de se montrer, surtout pour Bezahaf. Avec Timothy Weah suspendu, une place est à prendre dans le secteur défensif et le jeune latéral peut espérer profiter de cette absence pour se rapprocher du onze ou, au minimum, obtenir du temps de jeu. Dans un effectif où chaque solution compte, les pépites du club ont une carte à jouer.

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Genesio a trois joyaux entre les mains

Parmi les trois profils, Kelyann Bezahaf est sans doute celui qui peut profiter le plus rapidement de la situation actuelle. Né à Martigues en mai 2006, le latéral droit a rejoint le centre de formation marseillais en 2017 et a gravi progressivement les échelons jusqu’à intégrer la Pro 2. Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2024, il s’est également aguerri en Youth League et avec la réserve, où il a disputé une saison pleine en 2025-2026. International algérien chez les jeunes, il a signé son premier contrat professionnel avec l’OM à l’été 2026, avec un engagement jusqu’en 2028. Son parcours est aussi marqué par un repositionnement réussi, puisqu’il évoluait auparavant dans un registre plus offensif avant de reculer au poste de latéral. Cette polyvalence, associée à ses qualités techniques et à son apport dans le couloir, constitue un atout pour Genesio. Sa première apparition en Ligue 1 face au PSG, même limitée à quelques minutes, a marqué une nouvelle étape. Avec la suspension de Weah, Bezahaf peut désormais espérer obtenir une occasion plus conséquente de se montrer. Mais ça ne s’arrête pas qu’à là pour Bruno Genesio. Alexi Koum et Nouhoum Kamissoko présentent deux autres solutions pour étoffer le groupe olympien.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #ESTACOM La suite après cette publicité Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour ce déplacement à Troyes 💪 https://t.co/UkY6SOIGoX— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 11, 2026

Âgé de 20 ans, Koum est un défenseur capable d’évoluer principalement sur le côté gauche. Passé par les centres de formation de Valenton, Brétigny et Auxerre, il a rejoint Marseille en 2024 avant de connaître une expérience à Valenciennes lors de la saison 2025-2026. Ce passage en National lui a permis d’accumuler du temps de jeu et de se confronter au football professionnel de haut niveau. Désormais de retour dans l’environnement marseillais, le jeune Français peut apporter une solution supplémentaire dans le secteur défensif, même si la concurrence reste importante. Né à Bamako en décembre 2004, Kamissoko, international malien, a rejoint l’OM en 2023 après avoir été formé au Mali, au sein du club Étoiles Mandé. Il a ensuite connu un passage à Châteauroux, sous la forme d’un prêt, avant de revenir à Marseille. Capable d’évoluer dans un registre défensif ou plus axial, il dispose d’un profil intéressant pour densifier l’entrejeu. Les deux joueurs doivent encore saisir leur chance avec les professionnels, mais leur présence répétée dans les groupes témoigne de la confiance que le staff leur accorde progressivement. Dans une saison où les absences peuvent redistribuer les cartes, Koum et Kamissoko devront se tenir prêts à répondre présents dès qu’une opportunité se présentera. En tout cas, Bruno Genesio est loin d’oublier tout ce petit monde.