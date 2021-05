Serie A : l'Atalanta conforte sa deuxième place, La Spezia assure son maintien

La 37e journée de Serie A débutait ce samedi après-midi avec deux matches à partir de 15h. Deuxième avec 75 points, l'Atalanta devait conforter sa place, l'AC Milan (75 pts), Naples (73 pts) et la Juventus (72 pts) étant derrière. De son côté, le Genoa, quatorzième, était déjà maintenu et n'avait plus rien à jouer. Grâce à des réalisations de Zapata (9e), Malinovsky (27e), Gosens (44e) et Pasalic (51e), La Dea s'est emparée des trois points mais a tremblé jusqu'au bout (4-3). Une victoire qui permet à l'Atalanta d'obtenir définitivement son billet pour la prochaine C1.

Dans l'autre match, La Spezia (17e, 35 pts) et le Torino (16e, 35 pts) croisaient le fer dans un match ô combien important pour le maintien. Le vainqueur pouvait tout simplement officialiser son maintien en Serie A et ce sont les locaux qui l'ont emporté sur le score de 4-1. Les Aquilotti vont donc rester dans l'élite tandis que pour le Torino, tout est encore possible.

Les résultats de 15h :