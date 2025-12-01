L’ancien de l’OM Marcelino élu coach du mois en Liga

Si son passage à l’OM en début de saison 2023/2024 n’a pas duré bien longtemps, la deuxième aventure de Marcelino Garcia Toral à Villarreal est une réussite totale. Le Sous-Marin Jaune pointe à la troisième place de la Liga, à seulement deux points du leader, le FC Barcelone. Une prestation incroyable compte tenu de la différence de budgets entre les clubs, surtout que Villarreal a perdu plusieurs joueurs de qualité comme Alex Baena et Yeremy Pino l’été dernier.

La suite après cette publicité

Et Marcelino vient d’ailleurs d’être élu meilleur entraîneur du mois de novembre en Liga. Un onzième mois de l’année pendant lequel son équipe a tout simplement remporté ses quatre rencontres disputées en championnat. Marcelino a ainsi devancé Diego Simeone et Hansi Flick dans les votes.