Liga

L’ancien de l’OM Marcelino élu coach du mois en Liga

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Marcelino Garcia Toral @Maxppp

Si son passage à l’OM en début de saison 2023/2024 n’a pas duré bien longtemps, la deuxième aventure de Marcelino Garcia Toral à Villarreal est une réussite totale. Le Sous-Marin Jaune pointe à la troisième place de la Liga, à seulement deux points du leader, le FC Barcelone. Une prestation incroyable compte tenu de la différence de budgets entre les clubs, surtout que Villarreal a perdu plusieurs joueurs de qualité comme Alex Baena et Yeremy Pino l’été dernier.

LALIGA
MARCELINO GARCÍA TORAL. 💛

🔝 El técnico del @VillarrealCF es el 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗡𝗔𝗗𝗢𝗥 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦 de noviembre en #LALIGAEASPORTS.

#LALIGACOACHOFTHEMONTH #PREMIOSLALIGA
Et Marcelino vient d’ailleurs d’être élu meilleur entraîneur du mois de novembre en Liga. Un onzième mois de l’année pendant lequel son équipe a tout simplement remporté ses quatre rencontres disputées en championnat. Marcelino a ainsi devancé Diego Simeone et Hansi Flick dans les votes.

Pub. le - MAJ le
