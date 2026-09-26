Le président de Manchester City sort du silence après les accusations d’infractions

Reconnu coupable ce vendredi de 114 des 115 charges retenues contre lui, suite à des infractions aux règles financières de la Premier League, Manchester City est dans la tourmente. Le club cityzen, qui a fait appel de la décision, ne compte cependant pas baisser les bras si facilement. Dans une lettre publiée sur le site officiel des Skyblues, le président Khaldoon Khalifa Al-Mubarak s’est adressé directement aux supporters mancuniens afin de les rassurer. « Je fais partie de ce club depuis 18 ans. J’ai eu le privilège d’être à vos côtés à l’Etihad, à Wembley et à Istanbul. Ce club compte beaucoup pour moi, et vous m’avez montré et répété à maintes reprises à quel point Manchester City compte pour vous. C’est pourquoi je vous écris aujourd’hui, démarre-t-il dans ce communiqué. Suite aux informations relayées par les médias, vous avez sans doute été nombreux à passer votre soirée à répondre aux questions et aux messages de vos amis, de votre famille et de vos collègues. Cela a également été mon cas. Voici ce que j’ai dit à ma famille : la procédure engagée par la Premier League est encore loin d’être terminée, et notre confiance ainsi que notre détermination à prouver l’innocence du club sont tout aussi fortes qu’au début de cette affaire. »

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« Il y a tant de choses que j’aimerais pouvoir partager avec vous pour vous aider à comprendre pourquoi nous sommes si confiants dans notre position. Mais la confidentialité stricte de la procédure judiciaire et notre détermination à la respecter m’empêchent de le faire pour le moment. Même cette lettre a fait l’objet de plusieurs vérifications juridiques afin de s’assurer qu’elle respecte ces règles (…), poursuit-il. Même si certaines personnes se sont empressées de tirer leurs propres conclusions et que le bruit autour de nous est intense, rien n’a changé. Nous avons déjà affronté des défis ensemble par le passé et nous en sommes sortis vainqueurs. Nombreux sont encore ceux qui souhaitent saper l’élan de notre club. Nous ne leur en donnerons pas l’occasion. Des moments passionnants nous attendent après cette trêve internationale. Nous nous rendrons à Anfield dans deux semaines, puis nous accueillerons le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions à l’Etihad Stadium – des moments qui nous donneront l’occasion de célébrer la force de la famille Manchester City. Merci, comme toujours, pour votre soutien indéfectible. »