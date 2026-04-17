Le Barça fonce sur une pépite ghanéenne

Et si les Blaugranas faisaient le coup du siècle ? En effet, la direction catalane a de nombreux plans en tête pour confectionner l’effectif de la saison prochaine. Et dans ce contexte, Julian Alvarez ainsi qu’Alessandro Bastoni seraient intégrés. Les deux hommes ont fait couler beaucoup d’encre en Espagne ces dernières semaines, mais rien n’a encore vu le jour. Cependant, les Catalans auraient trouvé la perle rare pour renforcer l’aile avec un certain Jesse Bisiwu (18 ans). Comme l’indique Sport, le jeune ailier belge, qui évolue à Bruges et participera à un quart de finale de Youth League face à Benfica, détient de nombreuses qualités techniques.

La suite après cette publicité

Par ailleurs, son contrat s’expire en 2027 chez nos voisins et n’a pas voulu prolonger. Deco, le directeur sportif du club espagnol, était notamment allé le voir jouer il y a peu. Lors d’un échange avec la source, un scout ghanéen au nom de Vinyl Tong, qui connaît bien l’ailier, avait même mis en avant le talent prometteur. « Jesse est un jeune ailier prometteur formé au Club Bruges qui acquiert actuellement de l’expérience au Club NXT. Son profil reflète celui d’un ailier moderne, idéal pour le football de possession. Il se distingue par son explosivité, son contrôle et sa confiance en un contre un ». Des mots qui pourraient plaire à Hansi Flick cet été.