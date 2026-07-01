Coupe du Monde 2026 : Michael Olise peut voler un record à Pelé

Hier soir, l’équipe de France a brillé en s’imposant contre la Suède lors des seizièmes de finales de la Coupe du Monde 2026 (3-0). Si Kylian Mbappé a encore inscrit un doublé, le capitaine des Bleus est bel et bien revenu à hauteur de Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de la compétition. Seulement voilà, un autre tricolore s’est permis une masterclass : Michael Olise.

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En effet, l’ailier du Bayern Munich a délivré deux nouvelles passes décisives. Désormais, celui-ci en totalise cinq, et un seul joueur compte plus d’offrandes sur un Mondial que le Munichois, et il se nomme Pelé. Pour rappel, en 1970, la légende brésilienne en avait donné six à ses partenaires. Les hommes de Didier Deschamps affronteront le Paraguay (ce samedi soir à 23h00) et Olise est attendu pour le dépasser. Le Français peut aussi faire mieux que Lionel Messi et Diego Maradonna, qui totalisent 8 passes sur plusieurs tournois.