Liga : la Real Sociedad écrase Bilbao dans le derby

Situés à la sixième et à la quatrième place de Liga avant le derby basque ce samedi soir, la Real Sociedad et l’Athletic Club se présentaient en très grande forme. Et à ce petit jeu-là, ce sont les joueurs de San Sebastian qui ont su faire la différence. En première période, Robin Le Normand lançait idéalement la Real Sociedad (30e). De bon augure pour la suite de la rencontre.

Au retour des vestiaires, Umar Sadiq trouvait l’excellent Takefusa Kubo qui se chargeait de doubler la mise (48e). La Real Sociedad déroulait et enfonçait un peu plus son adversaire quand Mikel Oyarzabal alourdissait la marque (66e). S’imposant 3-0, la Real Sociedad double son adversaire du soir et devient quatrième. Bilbao glisse au cinquième rang.