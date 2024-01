Discipline : Bénie Traoré prend cher, Caleta-Car et O’Brien pas épargnés

Les décisions de la commission de discipline viennent de tomber. Et pour ses grands débuts en Ligue 1 avec le FC Nantes face à Clermont, Bénie Traoré a fait très fort. Expulsé à cause d’un tacle non maîtrisé, l’Ivoirien a pris trois matches de suspension.

De son côté, l’Olympique Lyonnais n’a pas été épargné non plus. Les deux défenseurs exclus face au Havre, à savoir Duje Caleta-VCar et Jake O’Brien ont écopé respectivement de deux matches fermes (pour le Croate) et d’un match ferme plus un avec sursis.

Trois matchs de suspension ferme

Bénie TRAORÉ (FC Nantes)

Deux matchs de suspension ferme

Duje CALETA-CAR (Olympique Lyonnais)

Jonathan GRADIT (RC Lens)

Christophe HÉRELLE (FC Metz)

Un match de suspension ferme et un match avec sursis

Jake O’BRIEN (Olympique Lyonnais)