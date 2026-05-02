Ligue 2 : Le Mans peut avoir des regrets, l’ASSE perd encore, Troyes est champion

Ce samedi soir, le multiplex de la 33e journée de Ligue 2 allait nous délivrer de nombreux enseignements. Pour cet avant-dernier match de la saison, plusieurs équipes n’avaient plus le droit à l’erreur. Sèchement battu par Troyes la semaine dernière à domicile (0-3), l’ASSE se devait de gagner à Rodez. En crise de confiance après deux revers de suite, les Verts avaient fort à faire face à des Ruthénois qui lorgnent une place de barragiste. Le début de match a été très enlevé avec deux équipes qui se sont rendues coup pour coup. Finalement, Rodez a inscrit le premier but de la soirée avec la belle frappe enroulée d’Ibrahima Baldé (1-0, 17e). Malgré quelques répliques stéphanoises (19e, 30e), c’est le RAF qui a failli doubler la mise avant la pause, mais Baldé a trouvé le poteau sur sa tentative (43e). Au retour des vestiaires, l’attaquant de Rodez a réglé la mire pour inscrire le deuxième but des siens avec sang-froid (2-0, 54e). Médusés, les Verts ont tenté de revenir dans la partie en vain. En fin de rencontre, Irvin Cardona a donné un ultime espoir à Sainté (2-1, 89e) et malgré un ultime baroud d’honneur, Rodez a tenu bon. Saint-Etienne réalise une très mauvaise opération au classement et a pris du retard sur Le Mans. A domicile, les Manceaux avaient l’occasion de valider leur montée en Ligue 1 avec une victoire contre Reims. Pourtant, les Rémois ont piqué en premier avec l’ouverture du score de Gbane (0-1, 20e). Résilients, les Sarthois ont répliqué en première période avec la belle tête de Yohou (1-1, 36e). En seconde période, l’attaque mancelle s’est montrée très maladroite, à l’image d’Erwan Colas qui a raté un énorme face-à-face (75e), et la balle de la montée en toute fin de rencontre pour Rossignol (90+6e).

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Ewen Jaouen (62e, 80e) a également écœuré Le Mans, qui devra attendre la dernière journée pour valider son ticket pour l’élite. Reims devra l’emporter lors de la dernière journée et espérer un faux-pas de Rodez pour se hisser en barrages. Du côté de Troyes, tout va bien. Après avoir acté sa montée la semaine dernière à Saint-Etienne, l’ESTAC pouvait remporter le titre de champion de Ligue 2 ce samedi. Et au terme d’une rencontre largement maîtrisée, les hommes de Stéphane Dumont se sont offerts un festival. Alors que Mille et Diawara ont marqué en première période, Adeline et ce même Diawara ont corsé l’addition lors du second acte. Un succès large (4-0) qui acte le titre de champion de France pour Troyes. Red Star fera les barrages. En déplacement sur la pelouse de la lanterne rouge Amiens, les Franciliens se sont fait peur, mais ont su faire la différence en seconde période (1-3) pour consolider leur quatrième place et revenir à hauteur de Saint-Etienne. Dans la course au maintien, Clermont a officialisé son maintien en l’emportant sur la pelouse de Montpellier, qui dit adieu à ses derniers espoirs de barrages après avoir été réduit à dix et raté un penalty. Même chose pour Nancy qui a arraché la victoire à Pau pour acter son maintien (1-2). Profitant de la lourde défaite de Laval, Bastia a fait le travail à Guingamp grâce au but de Beliandjou en début de seconde période (0-1, 51e). Avec ces trois points, le club corse reste en vie et revient à un point de Laval. Pour le reste, Grenoble est allé gagner en fin de match à Dunkerque, Annecy s’est imposé à Dunerkque.

Les résultats du multiplex de la 33e journée de Ligue 2 :

Montpellier 1-2 Clermont : Mendy (22e) / Salmier (25e), Hunou (45+2e)

Troyes 4-0 Laval : Mille (4e), Diawara (22e, 59e), Adeline (49e)

Pau 1-3 Nancy : Bobichon (26e) / Mendy (50e), Fernandez (63e), Saint-Ruf (90e)

Guingamp 0-1 Bastia : Beliandjou (51e)

Amiens 1-3 Red Star : Ntamack (50e) / Ikanga (11e), Ba (82e), Benali (90+3e)

Dunkerque 0-1 Grenoble : Diaby (89e)

Boulogne 1-2 Annecy : El Farisi (87e) / Larose (45+1e), Rambaud (53e)

Le Mans 1-1 Reims : Yohou (36e) / Gbane (20e)

Rodez 2-1 Saint-Etienne : Baldé (17e, 54e) / Cardona (89e)