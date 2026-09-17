Chelsea : Xabi Alonso reste évasif sur l’étrange cas João Pedro

Voilà un forfait qui risque de faire tiquer au Brésil dans les prochaines heures. Hier soir, nous apprenions que João Pedro, sélectionné par Carlo Ancelotti pour la trêve de septembre-octobre, quittait la liste pour cause de blessure. Une blessure qui n’avait pourtant pas été communiquée par Chelsea, alors que l’attaquant brésilien avait disputé 90 minutes face à Hull City le week-end dernier.

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En conférence de presse à la veille d’un déplacement à Brentford, Xabi Alonso, le coach des Blues, a livré des commentaires surprenants au sujet de son joueur. « Personne n’est exclu. Je reste prudent et nous attendons. Nous verrons vendredi s’il est prêt à jouer. Nous prendrons une décision », a-t-il d’abord déclaré, laissant donc entendre qu’un joueur jugé blessé par sa sélection peut disputer en club le dernier match avant la trêve. Et lorsqu’il a été demandé s’il était possible de préciser la nature de la blessure de son joueur, il a simplement répondu : « Non. » Reste à savoir si ce retrait de la liste pourrait avoir un quelconque lien avec la déception du joueur de ne pas avoir été appelé pour la dernière Coupe du Monde…