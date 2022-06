U19 : la France et Israël se neutralisent avant l'Euro

La sélection U19 disputait ce jeudi à Clairefontaine le premier de deux matches amicaux programmés face à Israël avant de participer aux Championnats d'Europe de la catégorie en Slovaquie, du 18 juin au 1er juillet. Pas de vainqueur lors de cette joute (1-1). L'attaquant de Parme Ange-Yoan Bonny a ouvert le score pour la France (1-0, 31e), avant que son homologue de l'Hapoel Afula, Nehorai Yifrah, n'égalise (1-1, 79e).

La France disputera un second match amical face aux Israéliens, ce samedi 11 juin (15h00), avant que les deux équipes ne s'envolent direction la Slovaquie, pour disputer la phase finale. À l'Euro, les Bleuets de Landry Chauvin seront opposés au pays hôte le samedi 18 juin (17h30), à la Roumanie le mardi 21 juin (20h) et à l'Italie le vendredi 24 juin (17h30). Les U19 français ont remporté la compétition en 2005, 2010 et 2016.