Bayern Munich : l’ouragan Harry Kane écrase tout sur son passage

Un Klassiker avec un grand K, voici ce à quoi les passionnés de Bundesliga ont eu le droit ce samedi. Dans un Signal Iduna Park qui débordait de fans et de passion, le Borussia Dortmund (4e) recevait le Bayern Munich (2e) pour un sacré choc. Les Marsupiaux espéraient doubler les Bavarois quand ces derniers chassaient le Bayer Leverkusen qui avait pris provisoirement cinq points d’avance après une victoire au forceps contre Hoffenheim (3-2). Logiquement, on pouvait s’attendre à une sacrée rencontre et une belle opposition de style. Si le premier point a été respecté, pour le second cela a moins été le cas. Rapidement en tête après un but de Dayot Upamecano (4e), le Bayern Munich a écrasé ce match pour s’imposer 4-0. Un succès qui porte la marque d’un homme : Harry Kane.

Exploitant un excellent travail de Leroy Sané pour doubler la mise très rapidement (9e), le buteur anglais a été précieux. Touchant le poteau peu après (31e), il a maintenu un danger constant sur la cage de Gregor Kobel et fluidifié l’attaque du Rekordmeister. Proche de délivrer une offrande pour un Jamal Musiala hors-jeu de peu par deux fois (46e et 70e), l’Anglais a finalement vu double suite à un bon centre de Kingsley Coman (72e). Puis en fin de match, il a conclut son récital avec une nouvelle réalisation après un bon travail de sape d’Aleksandar Pavlović (90e +3). S’imposant 4-0 avec un triplé d’Harry Kane, le Bayern Munich a écrasé son rival et maintient le contact avec le Bayer Leverkusen. Une prestation aboutie qui confirme aussi les débuts rêvés de l’ancien de Tottenham en Bavière.

Harry Kane fait oublier Rober Lewandowski

Avec ce nouveau triplé - déjà son troisième au Bayern Munich - Harry Kane comptabilise 15 buts en 10 matches de Bundesliga. Il vient de devenir le meilleur buteur de ce championnat en dépassant Serhou Guirassy par la même occasion. Affichant 17 réalisations et 7 offrandes en 14 rencontres, le droitier semble inarrêtable, lui qui a été décisif lors de 11 des 14 matches auquel il a pris part. PDG du Bayern Munich, Christian Dreesen s’est montré heureux au micro de Sky Sports Germany de l’impact de l’Anglais : «c’est tout simplement fantastique. En tant que responsable en partie de ce transfert, vous êtes heureux quand les choses se passent aussi bien et aussi vite. J’espère que cela continuera ainsi.»

Apprécié en Allemagne, Harry Kane reste aimé et suivi chez lui en Angleterre où la presse s’est montrée dithyrambique à son sujet. «Harry Kane bat le record de Bundesliga avec un superbe triplé alors que le Bayern Munich bat Dortmund dans le classique» titre fièrement The Sun. Autre tabloïd, The Mirror se laisse à rêver d’un premier titre pour l’attaquant de 30 ans : «Harry Kane poursuit ses débuts rapides au Bayern Munich. Il n’est pas surprenant que sa forme exceptionnelle a une grande influence sur la lutte du Bayern pour le titre de champion d’Allemagne.» «Les débuts impressionnants de Harry Kane au Bayern Munich se sont poursuivis alors que le capitaine anglais a marqué un triplé lors de la victoire contre le Borussia Dortmund. Kane est actuellement en pleine folie de buts» a, de son côté, évoqué la BBC.

Son coéquipier Manuel Neuer lui n’a pas été surpris de ce triplé mais se montre satisfait de ce renfort de poids depuis cet été : «c’est juste l’expérience et tous les processus et actions qu’il a vécus au cours de sa carrière. Bien sûr, il ne les a pas laissés en Angleterre, mais les a amenés en Bundesliga. Il l’a montré avec la plus grande bravoure depuis qu’il porte notre maillot. Nous sommes tellement heureux de l’avoir dans l’équipe et il le montre semaine après semaine.» Après une année passée sans véritable neuf et le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone, le Bayern Munich savoure la prise de pouvoir d’Harry Kane. D’ailleurs, ce dernier est le premier joueur à compter 15 buts en 10 matches de Bundesliga depuis Gerd Müller lors de la saison 1968/1969.