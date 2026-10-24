FC Barcelone - Real Madrid : La Fabrica rattrape son retard sur La Masia !

S’il y a bien une chose dont les supporters et les dirigeants du FC Barcelone sont fiers, c’est La Masia. Le centre de formation barcelonais continue de produire de sacrés talents, et face au Real Madrid dimanche soir, de nombreux joueurs issus de l’académie vont démarrer la rencontre et avoir un rôle majeur dans ce choc qui passionne la planète. Un certain contraste avec ce qui se passe chez les Merengues, puisqu’aucun joueur formé à La Fabrica ne devrait figurer dans le onze titulaire de José Mourinho. Certains remarquent d’ailleurs ironiquement qu’avec Marc Cucurella, il pourrait y avoir plus de joueurs formés au FC Barcelone que de joueurs formés au Real Madrid dans l’équipe madrilène qui démarrera la rencontre.

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Du côté de la Catalogne, on hésite d’ailleurs pas à mettre en avant ce contraste entre cantera y cartera - formation contre porte-feuille - pour mettre en avant le fait que les Madrilènes préfèrent recruter plutôt que de donner leur chance aux jeunes du centre. Un constat qui est d’ailleurs partagé par beaucoup de Madrilènes, qui regardent ce qui se passe avec une certaine envie. La très maigre présence de joueurs du Real Madrid lors des derniers groupes de la sélection a aussi fait très mal du côté de la capitale, voyant comment le FC Barcelone mais aussi d’autres clubs comme la Real Sociedad ou l’Athletic envoyaient plus de joueurs chez la Roja qu’eux. Le centre de formation madrilène est-il si mauvais ?

Deux modèles différents

Clairement pas. Bien au contraire même : le Real Madrid a lui aussi un des meilleurs centres de formation de la planète. Une analyse du CIES publiée plus tôt cette semaine révèle même que le Real Madrid est le club qui a formé le plus de joueurs évoluant dans un club du big 5 européen : 40 au total, contre 34 pour le FC Barcelone. Ce sont aussi ceux qui ont le plus gros temps de jeu en moyen. La preuve que les joueurs qui ont fait leurs classes à Madrid sont des joueurs d’élite. En ce moment, des joueurs comme Jacobo Ramon et Nico Paz (Côme), Achraf Hakimi (PSG), Marcos Llorente (Atlético), Chema Andrés (Brighton) ou Mario Gila (AC Milan) cartonnent loin de la Castellana, alors que les premiers pas de joueurs comme Víctor Muñoz (Liverpool) ou Gonzalo Garcia (Fulham) en Premier League sont aussi convaincants.

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Ces dernières années, le club de la capitale espagnole semble même avoir passé un cap en termes de production de talent. Pourquoi des joueurs aussi talentueux, qui pour certains sont à la hauteur de ceux formés par le FC Barcelone, ne jouent donc pas au Real Madrid ? C’est une question de philosophie, avec un Real Madrid qui a généralement des projets plutôt court-termistes, et des changements trop réguliers, là où le FC Barcelone cherche de la stabilité, et même lorsqu’il y a des changements d’entraîneurs, le modèle reste le même. Dans le contexte madrilène, difficile de lancer des jeunes, puisqu’on leur demande d’être performants d’entrée, dans un contexte médiatique et social généralement moins bienveillant avec les jeunes qu’à Barcelone. Il convient de signaler que l’équipe B du Real Madrid joue en D3, alors que celle du FC Barcelone évolue en D4, encore une preuve que même si La Fabrica ne sort pas des talents générationnels comme Lamine Yamal, la qualité du joueur moyen formé à Madrid est tout aussi bonne que celui de La Masia.

Le Barça s’inspire aussi du Real Madrid

Là où la grande différence est significative, c’est que le Real Madrid se sert surtout de son centre de formation pour renflouer les caisses. Cet été, les Merengues ont récolté environ 200 millions d’euros, entre joueurs formés au club vendus et la vente de joueurs formés à La Fabrica qui jouaient déjà ailleurs, mais sur qui le Real Madrid conservait encore des droits. Effectivement, depuis des années déjà, et conscients du potentiel des joueurs du cru, les décideurs madrilènes ont décidé de garder 50% des droits des joueurs qu’ils vendaient. Histoire de s’assurer un chèque en les vendant, puis, d’en recevoir un autre à l’avenir. Potentiellement très juteux. L’exemple Víctor Muñoz est particulièrement marquant. A l’été 2025, le Real Madrid l’a vendu à Osasuna pour 5 millions d’euros. Un an plus tard, Osasuna l’a vendu à Liverpool pour 40 millions d’euros, et les Blancos ont donc récupéré 20 millions d’euros dans ce deal.

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Le FC Barcelone a d’ailleurs récemment commencé à utiliser ce procédé. Avant, et même si certains joueurs étaient partis pour 50% des droits comme Oscar Mingueza, le Barça se contentait généralement d’une option de rachat pour pouvoir, potentiellement, faire revenir le joueur. L’été dernier, la Cadena SER indiquait que désormais, le Barça conserverait la moitié des droits de tout joueur formé à la maison. Jofre Torrents a ainsi été vendu à l’Ajax pour 5 millions d’euros, et le Barça touchera la moitié d’une possible revente. Comme quoi, même si La Masia est peut-être la grande référence mondiale en termes de formation,