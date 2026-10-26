Ballon d’Or : le CIES dévoile son classement avec… Mbappé seulement 6e !

Lamine Yamal conserve la première place du classement du Ballon d’Or établi par l’Observatoire du football CIES. Comme l’an dernier, l’organisme a évalué les performances des joueurs de champ sur les douze derniers mois en s’appuyant sur trois critères : leur niveau dans huit domaines de jeu, la qualité des rencontres disputées et les résultats obtenus. Le prodige du FC Barcelone devance Michael Olise, deuxième après une année pour le moins aboutie avec le Bayern Munich, et son coéquipier Harry Kane. Lionel Messi occupe la quatrième position et reste le joueur le plus âgé du top 50. L’Argentin aurait même dominé ce classement si le niveau des matchs n’avait pas été pris en compte.

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Derrière ce quatuor, Désiré Doué se hisse au cinquième rang, devant Kylian Mbappé, sixième, et Khvicha Kvaratskhelia, septième. Le top 10 compte également deux autres Barcelonais, Pedri et Pau Cubarsí, ainsi qu’Erling Haaland. Ce classement, qui repose sur une méthodologie propre au CIES, diffère sensiblement du palmarès officiel du Ballon d’Or : Ousmane Dembélé, sacré l’an passé, ne figure qu’à la 27e place.