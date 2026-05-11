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Athletic Bilbao : le verdict est tombé pour Nico Williams

Par Tom Courel
1 min.
Nico Williams @Maxppp

Une nouvelle rassurante voit le jour au Pays basque ! En effet, après sa sortie avant la mi-temps face à Valence hier, Nico Williams a passé des examens médicaux et les tests ont écarté toute blessure grave comme l’indique Marca. Les résultats ont notamment exclu une atteinte du tendon, principale source d’inquiétude du côté de l’Athletic Club et de la sélection espagnole. Seul l’ischio-jambier gauche a été touché.

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Son indisponibilité est finalement estimée à environ trois semaines d’après les informations du média espagnol. Le joueur de 23 ans devra tout de même suivre une reprise progressive, mais les signaux restent positifs en interne. Tout compte fait, la star de la Roja devrait être apte pour la Coupe du Monde 2026, avec même une possibilité d’être présente dès le premier match face au Cap-Vert.

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