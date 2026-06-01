Menu Rechercher
Commenter 17
Officiel CDM

CdM 2026 : la liste de l’Irak, adversaire de l’équipe de France

Par Aurélien Macedo
1 min.
irak @Maxppp

Date limite pour donner sa liste à la FIFA, le lundi 1er juin a été le moment choisi par de nombreuses équipes pour dévoiler l’identité des 26 joueurs qu’ils emmèneront à la Coupe du monde. C’est notamment le cas de l’Irak, qui évolue dans le groupe I de l’équipe de France, de la Norvège et du Sénégal.

La suite après cette publicité

Le sélectionneur Graham Arnold a misé sur la continuité avec des cadres comme Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zidane Iqbal (Utrecht) ou encore Ali Al-Hamadi (Luton Town). L’Irak défiera la France lors de la 2e journée le lundi 22 juin à 23h.

La liste de l’Irak

Gardiens : Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta), Fahad Talib (Al-Talaba) et Jalal Hassan (Al-Zawraa)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Zaïd Tahseen (Pakhtator), Akam Hashem (Al-Zawraa), Manas Younis (Al-Shorta), Frans Dhia Putros (PERSIB), Rebin Sulaka (Port FC), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Hussein Ali (Pogon Szczecin) et Mustafa Saadoon (Al-Shorta)

Milieux : Amir Al-Ammari (Cracovia), Zaid Ismail (Al-Talaba), Aimar Sher (Sarpsborg), Zidane Iqbal (Utrecht), Kevin Yakob (Aarhus) et Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

La suite après cette publicité

Attaquants : Marko Farji (Venise), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ali Jasim (Al-Najma), Ahmed Qasem (Nashville), Ali-Hamadi (Luton Town), Mohanad Ali (Dibba), Aymen Hussein (Al-Karma) et Ali Yousif (Al-Talaba)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CDM
Irak

En savoir plus sur

CDM Coupe du Monde
Irak Flag Irak
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier