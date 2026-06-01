CdM 2026 : la liste de l’Irak, adversaire de l’équipe de France

Date limite pour donner sa liste à la FIFA, le lundi 1er juin a été le moment choisi par de nombreuses équipes pour dévoiler l’identité des 26 joueurs qu’ils emmèneront à la Coupe du monde. C’est notamment le cas de l’Irak, qui évolue dans le groupe I de l’équipe de France, de la Norvège et du Sénégal.

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📋| نُقدّم لكم القائمة النهائية لمنتخبنا الوطني للمشاركة في كأس العالم.



26 لاعباً…

يحملون اسم العراق وآمال جماهيره، ويستعدون لتمثيل الوطن في أكبر محفلٍ كروي على مستوى العالم.



🦁 كل التوفيق لأسود الرافدين.



🇮🇶🏆



Introducing Iraq’s Final Squad for the FIFA World Cup.



26… pic.twitter.com/fjklBnyHfC — Iraq National Team (@IraqNT_EN) June 1, 2026

Le sélectionneur Graham Arnold a misé sur la continuité avec des cadres comme Merchas Doski (Viktoria Plzen), Zidane Iqbal (Utrecht) ou encore Ali Al-Hamadi (Luton Town). L’Irak défiera la France lors de la 2e journée le lundi 22 juin à 23h.

La liste de l’Irak

Gardiens : Ahmed Basil Fadhil (Al-Shorta), Fahad Talib (Al-Talaba) et Jalal Hassan (Al-Zawraa)

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Défenseurs : Zaïd Tahseen (Pakhtator), Akam Hashem (Al-Zawraa), Manas Younis (Al-Shorta), Frans Dhia Putros (PERSIB), Rebin Sulaka (Port FC), Merchas Doski (Viktoria Plzen), Ahmed Yahya (Al-Shorta), Hussein Ali (Pogon Szczecin) et Mustafa Saadoon (Al-Shorta)

Milieux : Amir Al-Ammari (Cracovia), Zaid Ismail (Al-Talaba), Aimar Sher (Sarpsborg), Zidane Iqbal (Utrecht), Kevin Yakob (Aarhus) et Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)

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Attaquants : Marko Farji (Venise), Youssef Amyn (AEK Larnaca), Ali Jasim (Al-Najma), Ahmed Qasem (Nashville), Ali-Hamadi (Luton Town), Mohanad Ali (Dibba), Aymen Hussein (Al-Karma) et Ali Yousif (Al-Talaba)