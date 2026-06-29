Enzo Maresca est le nouvel entraîneur de Manchester City

Une page se tourne à Manchester City. Après une décennie de bons et loyaux services, Pep Guardiola tire sa révérence. Le technicien espagnol, à qui il restait une année de contrat, s’en va après avoir remporté de nombreux trophées dont le triplé historique en 2023. Mais il a décidé que le temps était venu de passer la main, lui qui souhaite se reposer mais aussi profiter de ses proches qu’il n’a pas forcément beaucoup vu ces dernières années. Célébré par tout son club et par la Premier League et le monde du football, l’ancien coach du Barça et du Bayern Munich part avec le sentiment du devoir accompli.

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Avant de faire ses adieux, l’ancien joueur a aussi eu quelques mots pour son successeur. « Qu’il soit lui-même. Un entraîneur doit être lui-même, unique. Le club sera là pour le soutenir de manière inconditionnelle. Comme ils l’ont fait avec moi, ils le feront pour lui et son staff», a assuré Guardiola. Un message qu’Enzo Maresca a sans doute noté dans un coin de sa tête. Car c’est lui qui a été choisi pour succéder à l’immense Guardiola. Bien que la piste menant à Xabi Alonso ait été explorée, c’est l’Italien qui a eu les faveurs de la direction mancunienne.

City choisit Maresca

Il faut dire que plusieurs points plaidaient en sa faveur. Tout d’abord, il connaît parfaitement la maison puisqu’il a occupé le poste d’entraîneur des U23 puis d’adjoint de Guardiola. De plus, le natif de Pontecagnano a déjà une expérience en Premier League puisqu’il a officié à Chelsea entre 2024 et 2026. Si certains sont sceptiques concernant sa capacité à succéder à Guardiola et à diriger la formule 1 City, le board mancunien a une totale confiance en lui pour mener les troupes. Aujourd’hui, les pensionnaires de l’Etihad Stadium ont officialisé son arrivée.

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Back where he belongs 🩵 pic.twitter.com/BSFhT7Xu6r — Manchester City (@ManCity) June 29, 2026

«Manchester City est ravi de confirmer la nomination d’Enzo Maresca en tant qu’entraîneur. Un homme chauve et barbe grise, portant une veste noire sur fond bleu. L’Italien a signé un contrat de trois ans jusqu’à l’été 2029. Pour Maresca, ce sera son troisième passage au club, et il arrive armé d’une grande expérience et d’un succès au niveau élite.» Une nouvelle aventure commence pour Manchester City et Enzo Maresca, qui va devoir avancer et sortir de l’ombre de Guardiola.