Matías Fernández-Pardo justifie le choix de la Belgique

Après des mois d’atermoiement, d’hésitation et même de coup de pression auprès des fédérations espagnoles et belges, Matías Fernández-Pardo a tranché et a choisi la Belgique comme nationalité sportive. Hasard ou coïncidence, l’attaquant lillois a même été appelé par Rudi Garcia pour participer à la Coupe du Monde avec les Diables Rouges. Il a expliqué son choix lors d’un point presse organisé avec sa nouvelle équipe nationale, lui qui a tout de même cumulé 10 sélections et 3 buts chez les U19 belges.

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«Premièrement, j’ai beaucoup réfléchi. J’ai beaucoup discuté avec Thomas (Meunier) ou Nathan (Ngoy), retrace le joueur de 21 ans. Je pense que le déclenchement a été la discussion que j’ai eue avec le coach (Rudi Garcia) et Vincent Mannaert (Directeur sportif de la Belgique). Ils m’ont vraiment convaincu sur le fait que je me sentais belge et que ma mentalité était plus belge qu’espagnole. J’ai tout fait en Belgique. J’y ai grandi (en Espagne également, ndlr), connu mes premières sélections. Donc pour moi c’était clair».