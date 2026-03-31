Naples écarte Romelu Lukaku

Nouvel épisode dans le feuilleton Romelu Lukaku. Depuis quelques jours, le Belge fait polémique en Italie. La raison ? L’attaquant a décidé de son propre chef de rester en Belgique afin de suivre un programme de remise en forme, lui qui avait décliné l’invitation des Diables Rouges. Naples, qui s’attendait à ce qu’il revienne durant la trêve, a été surpris par son choix. Lundi, le joueur de 32 ans s’est expliqué et a assuré qu’il donnerait tout pour les Partenopei.

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Attendu ce matin en Italie, Lukaku n’est finalement pas rentré au pays, lui qui était attendu à l’entraînement ce matin. Le club napolitain a ainsi décider d’écarter son joueur du groupe d’Antonio Conte. « Le SSC Napoli annonce que Romelu Lukaku n’a pas répondu à la convocation d’aujourd’hui en vue de la reprise des entraînements. Le club se réserve le droit d’envisager l’adoption des mesures disciplinaires qui s’imposent, ainsi que la suspension pour une durée indéterminée de la participation du joueur aux entraînements collectifs », viennent de communiquer les champions d’Italie en titre.