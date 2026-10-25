Bertrand Latour : « si Mbappé est Ballon d’Or, c’est le Ballon d’Or de la honte ! »

Une sortie qui risque de faire parler. Ce dimanche soir, à quelques heures du Clasico, Bertrand Latour, journaliste du Canal Football Club, s’est fait remarquer alors que le plateau s’enflammait sur le futur Ballon d’Or, qui sera décerné demain soir. Interrogé sur le cas Mbappé, Latour s’est alors emporté…

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💥 Pour Bertrand Latour, Mbappé Ballon d’Or c’est "le Ballon d’Or de LA HONTE !" Le CFC s’enflamme sur le Ballon d’Or et ça se passe sur CANAL+ 🖥️ https://t.co/Pi7e7iqic9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 25, 2026

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«Vous attendez qu’une chose, qu’il soit Ballon d’Or l’année où il n’a rien gagné. Moi je vous le dis ça serait un Ballon d’Or honteux. Il se trouve que celui qui va remettre le Ballon d’Or c’est un de mes meilleurs amis alors je suis très tranquille et je lui ai dis si tu lui remets, c’est le Ballon d’Or de la honte. J’espère que le journaliste français a été lucide». Mbappé appréciera à coup sûr…