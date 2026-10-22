Ligue 1 : les capitaines de Brest et de Nice porteront un brassard en hommage à Éric Roy

Ce vendredi, Brest accueille l’OGC Nice à 20h45 dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Cette rencontre entre la ville natale d’Éric Roy et le dernier club qu’il a entraîné s’annonce riche en émotions. D’ailleurs, les deux formations ont indiqué que leurs capitaines respectifs porteront un brassard spécial lors de cette affiche ainsi que pour la manche retour.

La suite après cette publicité

𝐃𝐄 𝐍𝐈𝐂𝐄 𝐀 𝐁𝐑𝐄𝐒𝐓, 𝐓𝐎𝐔𝐉𝐎𝐔𝐑𝐒 𝐀𝐕𝐄𝐂 𝐍𝐎𝐔𝐒 ❤️🖤 Natif de Nice, où il a été formé, joueur professionnel, entraîneur et dirigeant, 𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐑𝐨𝐲 a également marqué à jamais l’histoire du Stade Brestois 29. La suite après cette publicité En hommage à King Éric, les capitaines brestois et niçois porteront un brassard commun lors de la rencontre de ce vendredi à Le Blé, mais aussi lors du match retour en février.— Stade Brestois 29 (@SB29) October 22, 2026

« De Nice à Brest, toujours avec nous. Natif de Nice, où il a été formé comme joueur professionnel, entraîneur et dirigeant, Éric Roy a également marqué à jamais l’histoire du Stade Brestois 29. En hommage à King Éric, les capitaines brestois et niçois porteront un brassard commun lors de la rencontre de ce vendredi au stade Francis-Le Blé, mais aussi lors du match retour en février », a communiqué le club breton.