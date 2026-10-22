Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

Ligue 1 : les capitaines de Brest et de Nice porteront un brassard en hommage à Éric Roy

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Eric Roy sur le banc de Brest @Maxppp
Brest Nice

Ce vendredi, Brest accueille l’OGC Nice à 20h45 dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Cette rencontre entre la ville natale d’Éric Roy et le dernier club qu’il a entraîné s’annonce riche en émotions. D’ailleurs, les deux formations ont indiqué que leurs capitaines respectifs porteront un brassard spécial lors de cette affiche ainsi que pour la manche retour.

La suite après cette publicité

« De Nice à Brest, toujours avec nous. Natif de Nice, où il a été formé comme joueur professionnel, entraîneur et dirigeant, Éric Roy a également marqué à jamais l’histoire du Stade Brestois 29. En hommage à King Éric, les capitaines brestois et niçois porteront un brassard commun lors de la rencontre de ce vendredi au stade Francis-Le Blé, mais aussi lors du match retour en février », a communiqué le club breton.

Pub. le - MAJ le
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Brest
Nice

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Brest Logo Brest
Nice Logo OGC Nice
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier