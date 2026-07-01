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Coupe du Monde

Uruguay : quatre noms évoqués pour remplacer Marcelo Bielsa

Par Valentin Feuillette
1 min.

Selon les informations de Clarín, quatre noms figurent parmi les principaux candidats pour succéder à Marcelo Bielsa à la tête de la sélection uruguayenne : Marcelo Gallardo, Diego Forlán, Sebastián Abreu et Diego Aguirre. L’ancien entraîneur de River Plate serait même le favori du média argentin, tandis que les trois techniciens uruguayens représentent des options locales étudiées par la Fédération.

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Ces spéculations interviennent dans un contexte de forte incertitude autour de Marcelo Bielsa, dont l’avenir est remis en question après l’élimination précoce de la Celeste lors du Mondial 2026. Aucune décision officielle n’a encore été annoncée par la Fédération uruguayenne (AUF), mais la presse sud-américaine évoque déjà un possible changement de cycle sur le banc de la sélection.

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