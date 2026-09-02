FC Barcelone : le message de Neymar à Gabriel Jesus après son arrivée

Neymar n’a pas manqué de réagir à l’arrivée de Gabriel Jesus au FC Barcelone. Après l’officialisation du transfert de son compatriote en provenance d’Arsenal, l’ancien Blaugrana lui a adressé un court message sur Instagram : « Boa sorte mlkinho (Bonne chance gamin) ». Les deux Brésiliens se connaissent bien pour avoir évolué ensemble avec la sélection brésilienne. Neymar sait également parfaitement ce qui attend Jesus en Catalogne puisqu’il a porté le maillot du Barça pendant quatre saisons, remportant notamment la Ligue des champions en 2015, avant de rejoindre le PSG en 2017 pour le montant record de 222 millions d’euros.

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Gabriel Jesus s’est engagé avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2029 et récupère le numéro 9. Après avoir longtemps exploré la piste Julián Álvarez et étudié d’autres profils, dont Harry Kane, Lautaro Martínez et João Pedro, le Barça a finalement choisi l’attaquant de 29 ans. Le Brésilien sort d’une saison compliquée par une grave blessure au genou et n’avait disputé que 13 rencontres de Premier League après son retour en décembre, pour seulement deux titularisations et deux buts. Avec 64 sélections et 19 buts avec le Brésil, Jesus arrive désormais en Catalogne avec l’ambition de se relancer, accompagné des encouragements de son ancien coéquipier en sélection.