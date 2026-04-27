OM : ça a chauffé dans le vestiaire

« C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer ». Tels étaient - en partie - les propos de Medhi Benatia après la défaite face à Lorient 2-0 le week-end dernier.

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Une prise de parole remarquée, qui a beaucoup fait réagir, mais qui témoignait d’une chose : le ras-le-bol du directeur sportif phocéen vis à vis de l’attitude parfois apathique et nonchalante du vestiaire marseillais. L’ancien défenseur international marocain regrettait ainsi un manque de caractère, de grinta et de révolte au sein de ses troupes. Mais selon nos informations, après le match face à l’OGC Nice de dimanche, les joueurs phocéens étaient plutôt remontés.

C’était chaud !

Effectivement, ça a chauffé dans le vestiaire. Agacés par ce match nul 1-1 qui compromet encore plus leurs chances de participer à la prochaine Ligue des Champions, les joueurs de l’OM n’ont pas hésité à exprimer leur mécontentement entre les quatre murs du vestiaire. On a enfin senti, comme le voulait Medhi Benatia, un vent de révolte en interne, et les gestes d’humeur et les propos forts n’ont pas manqué.

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Mais ce n’est pas tout, puisqu’il y a aussi eu un peu de grabuge entre Habib Beye et certains joueurs de l’effectif. Ce fut le cas avec Himad Abdelli notamment, avec qui le ton est vraiment monté et c’était très chaud entre le tacticien et le milieu de terrain algérien. Beye a ainsi, devant le vestiaire, pointé du doigt les joueurs entrés en cours de match, dont l’ancien d’Angers. Abdelli, qui l’a plutôt mal pris, lui a lâché : « tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père, il n’y a pas que moi qui suis entré ». Les Marseillais ont dû intervenir pour apaiser les esprits et éviter que ça dégénère. Des discussions houleuses qui témoignent d’une déception et d’une frustration généralisée à l’OM, alors que les Phocéens se retrouvent à quatre points de la quatrième position occupée par le LOSC.