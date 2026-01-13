Menu Rechercher
Bordeaux s’offre Almamy Touré

Par Aurélien Macedo
1 min.
Almamy Mahamad Touré @Maxppp

Actuel leader du groupe A de National 2 avec trois points d’avance sur le Vendée FC, les Girondins de Bordeaux visent la promotion en troisième division. Le club au scapulaire qui essaye de retrouver son statut dans le gratin du football français vient de s’offrir un joli renfort avec le recrutement d’Almamy Touré. Ancien joueur de l’AS Monaco et de l’Eintracht Francfort, le défenseur central malien a notamment remporté la Ligue Europa 2022.

FC Girondins de Bordeaux
𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚 𝘼𝙡𝙢𝙖𝙢𝙮 ✍️

Champion de France en 2017 avec l'AS Monaco et vainqueur de l'Europa League en 2022 sous les couleurs de l'Eintracht Francfort, Almamy Toure est désormais un joueur des Girondins de Bordeaux. 💙🤍
Libre depuis juillet et la fin de son contrat avec Kaiserslautern, il a décidé de rentrer en France du côté des Girondins de Bordeaux. «C’est signé ! Champion de France en 2017 avec l’AS Monaco et vainqueur de l’Europe League en 2022 sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, Almamy Touré rejoint aujourd’hui les Girondins de Bordeaux. Libre depuis la fin de son contrat avec le club allemand de Kaiserslautern il s’entraînait depuis plusieurs semaines avec le groupe bordelais. Formé à l’AS Monaco où il a déjà croisé Bruno Irles, cet international malien de 29 ans peut évoluer en défense centrale ou sur le côté droit. En Gironde il portera le numéro 22. Bienvenue à Bordeaux Almamy», peut-on lire dans un communiqué.

