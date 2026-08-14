Le Bayern Munich utilise le Real Madrid pour convaincre Michael Olise

Ce vendredi, Michael Olise a fait son grand retour à Munich, où il passe des examens médicaux avant de reprendre l’entraînement. Pendant un moment, on a pensé que l’international tricolore de 24 ans pourrait ne pas retrouver les pensionnaires de l’Allianz Arena. Après une saison réussie en club avec 22 buts et 31 assists en 52 apparitions toutes compétitions confondues, il a brillé lors de la Coupe du Monde 2026. Il a terminé meilleur passeur du tournoi avec 6 assists. Rayonnant, il a souvent porté les Bleus avec Kylian Mbappé, avant d’être beaucoup plus muselé et donc moins performant sur les dernières rencontres, notamment face à la Roja.

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Le Bayern Munich a repris confiance

Tout cela a attiré l’attention du Real Madrid. Florentino Pérez est tombé sous le charme de l’ancien joueur de Crystal Palace, qui a aussi été dragué par KM10 qui lui a vendu le club merengue. Comme expliqué par nos soins, Olise a été sensible à tout cela et a confié en privé vouloir rejoindre la Casa Blanca. Sauf que ce ne sera pas le cas. Du moins, pas cet été. Le Bayern Munich a fermé la porte à son joueur et assuré qu’il resterait en Bavière cette saison, peu importe les offres. En privé, Bild a toutefois précisé qu’une proposition de plus de 220 M€ ferait fléchir les Allemands. Elle n’est jamais arrivée.

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Le Real Madrid, comme le PSG qui a été cité comme un candidat à sa signature, ont passé la main pour le plus grand bonheur de Vincent Kompany et de son club. Un club qui n’a jamais tremblé comme l’a avoué Uli Hoeneß. «J’ai ri aux éclats. Il lui reste encore trois ans de contrat, donc pour moi, ce n’est absolument pas un sujet. L’empereur de Chine pourrait venir nous voir et nous ne lui parlerions même pas (d’Olise ndlr). C’est la même chose pour Luis Díaz. Nous avons le meilleur trio d’attaque au monde avec Olise, Díaz et Kane. Nous ne penserions même pas à en vendre un seul.»

Les Allemands utilisent les Merengues

Kompany a été moins taquin, mais il a été tout aussi cash. « Le sujet n’a jamais été ouvert pour moi.» Fin du débat. À présent, les Bavarois se penchent sur la prolongation de contrat du Français, dont le bail s’achève en juin 2029. Ces derniers mois, les dirigeants ont tenté des approches auprès du clan Olise. Mais ils ont été déconcertés par sa façon très particulière de gérer ce dossier. Le joueur est très froid et discret sur ses intentions. Ce qui a fait paniquer le Bayern Munich. Mais ce vendredi, Bild indique que la confiance est de retour en Bavière. La publication allemande indique que le Rekordmeister est en position de force dans les négociations.

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Le Real Madrid a recruté Yan Diomandé, tout en prolongeant Vinicius Jr. Complet offensivement, notamment sur les ailes, le club madrilène n’est plus considéré comme un danger par les Munichois, même si Olise peut aussi évoluer en 10. Les Munichois comptent d’ailleurs s’appuyer sur le fait que Madrid soit fourni offensivement pour convaincre le Français que le club dont il rêve a déjà investi sur d’autres éléments et qu’il est préférable pour lui de rester en Bavière où un nouveau contrat l’attend. Les Allemands veulent continuer à en faire un taulier de l’équipe et non une star parmi tant d’autres. Ils souhaitent aussi augmenter son salaire, qui pourrait atteindre 20 M€ par an. Pour cela, il devra signer un nouveau bail longue durée. La balle est dans le camp d’Olise. Il reste à savoir ce qu’il en fera.