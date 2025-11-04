SuperLiga serbe : un membre du staff de Radnički 1923 décède en plein match

Un drame est survenu ce dimanche lors de la 14e journée de la Superliga serbe opposant le Mladost Lučani à Radnički 1923. À la 22e minute de jeu, Mladen Žižović, analyste au sein du staff technique de Radnički, s’est effondré après avoir perdu connaissance. Les secours sont intervenus immédiatement et l’ont transporté à l’hôpital, mais malgré les tentatives de réanimation, il n’a pas pu être sauvé. Il ne s’agissait que de son troisième match avec le club.

Après l’évacuation de Žižović, la rencontre avait brièvement repris, mais la nouvelle de son décès est tombée avant le début de la seconde période. Profondément touchés, les joueurs des deux équipes sont revenus sur la pelouse en larmes. Face à la gravité de la situation, l’arbitre a décidé d’interrompre définitivement le match, alors que Radnički menait 2-0.