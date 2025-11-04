Menu Rechercher
Commenter
SuperLiga

SuperLiga serbe : un membre du staff de Radnički 1923 décède en plein match

Par André Martins
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Un drame est survenu ce dimanche lors de la 14e journée de la Superliga serbe opposant le Mladost Lučani à Radnički 1923. À la 22e minute de jeu, Mladen Žižović, analyste au sein du staff technique de Radnički, s’est effondré après avoir perdu connaissance. Les secours sont intervenus immédiatement et l’ont transporté à l’hôpital, mais malgré les tentatives de réanimation, il n’a pas pu être sauvé. Il ne s’agissait que de son troisième match avec le club.

La suite après cette publicité
Mozzart Bet
Tragedija u Lučanima, preminuo je Mladen Žižović... Strateg iz Rogatice se srušio u 22. minutu utakmice između Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca, posle čega je odvežen sanitetskim kolima, ali nažalost nije bilo spasa... Utakmica je prvobitno bila nastavljena, ali je i zvanično prekinuta pred kraj prvog dela, kada su saopštene tragične vesti. Igrači dva tima su u neverici pali na teren u suzama.

Žižoviću je ovo bila treća utakmica na klupi Kragujevčana...
Voir sur X

Après l’évacuation de Žižović, la rencontre avait brièvement repris, mais la nouvelle de son décès est tombée avant le début de la seconde période. Profondément touchés, les joueurs des deux équipes sont revenus sur la pelouse en larmes. Face à la gravité de la situation, l’arbitre a décidé d’interrompre définitivement le match, alors que Radnički menait 2-0.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SuperLiga
Radnički Krag

En savoir plus sur

SuperLiga SuperLiga (Serbie)
Radnički Krag Logo Radnički Kragujevac
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier