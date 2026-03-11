Lille : Bruno Genesio est totalement fan d’Unai Emery

Comme il y a deux ans, le LOSC va retrouver Aston Villa en Coupe d’Europe. Ce sera cette fois dans le cadre des 1/8es de finale de Ligue Europa, avec deux entraîneurs différents de chaque côté. Bruno Genesio retrouvera ainsi Unai Emery, qu’il avait pu croiser sur les pelouses de Ligue 1 lorsqu’il était à l’OL, et l’Espagnol au PSG (2016-2018). Présent en conférence de presse ce mercredi, le coach des Dogues a exprimé son admiration pour son homologue.

«Unai Emery ? Ça m’inspire beaucoup de respect, c’est un garçon qui a beaucoup d’expérience. Il a gagné quatre fois la Ligue Europa, ce n’est pas rien, ça en dit long de ses compétences. Il coache à chaque fois de grandes équipes et il fait un travail merveilleux à chaque fois. Il est capable dans les moments très très difficiles de redresser la barre, c’est pour moi une des caractéristiques des grands coachs. Il a eu un début de saison très compliqué avec Aston Villa et il a su redresser son équipe en haut du tableau.»