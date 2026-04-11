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Ligue 1

La disparition de Dro Fernandez inquiète l’Espagne

Par Tom Courel
1 min.
Dro Fernández @Maxppp

Alors que la presse catalane se régalait des débuts manqués de Dro Fernandez au PSG, c’est désormais toute l’Espagne qui s’inquiète pour le jeune milieu de terrain. En effet, l’adaptation du joueur de 18 ans dans l’Hexagone a été très délicate. Luis Enrique l’a fait entrer sur les pelouses quelques fois, mais le trio Vitinha-Zaïre-Emery-Neves reste l’option la plus privilégiée par l’entraîneur espagnol. De plus, le milieu de terrain pourrait encore reculer lorsque la date du retour de blessure de Fabian Ruiz sera connue.

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Comme l’indique Sport, Dro n’a d’ailleurs pas réussi à s’imposer comme un élément principal dans les rencontres de Ligue des Champions. Lors des six rencontres durant lesquelles il était disponible en tant que Catalan, il a accumulé plus de minutes qu’en tant que Parisien. Hansi Flick lui en a donné cinquante-neuf contre l’Olympiacos, tandis que Luis Enrique n’a fait confiance au jeune joueur blaugrana que pendant trois petites minutes contre l’AS Monaco. Cette fin de saison du PSG en Ligue 1, très alléchante avec le sprint final face au RC Lens, pourrait laisser l’ancien joueur de Liga dans l’ombre…

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