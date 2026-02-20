Dele Alli de retour à Tottenham

C’est une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans de la Premier League et des Spurs. Trois ans après son départ de Tottenham, Dele Alli va faire son retour ce week-end. Mais pas en tant que joueur. Le club a décidé de l’inviter pour le derby face à Arsenal comme il l’a expliqué dans un communiqué.

La suite après cette publicité

Un geste fort de la part du club anglais alors que le milieu de 29 ans a souffert de grosses dépressions ces dernières années. A l’arrêt total dans sa carrière après une succession d’échec à Everton, Besiktas et Come, Dele Alli qui est sans club actuellement devrait avoir un hommage de la part des supporters. «Considéré comme l’un des joueurs les plus populaires de l’ère moderne, le milieu offensif a conquis le cœur des supporters des Spurs durant ses sept années passées chez les Lilywhites, de 2015 à 2022. Preuve en est, sa chanson « We’ve got Dele… » a été la première entonnée par les supporters dans le nouveau stade, avant le match d’ouverture contre Crystal Palace en avril 2019. Les supporters pourront à nouveau lui chanter une sérénade à la mi-temps dimanche, moment où il se remémorera sans aucun doute quelques souvenirs magiques de ses années à Tottenham avec Paul Coyte. » Un geste très classe de la part de son club.