PSG - Rennes : Bruno Génésio vole au secours de Christophe Galtier

Eliminé de la Coupe de France et de la Ligue des champions, le Paris Saint-Germain n’a plus que le championnat pour sauver une saison particulièrement délicate. D’autant plus que le club parisien est au cœur des critiques après sa nouvelle défaite face à Rennes (2-0). Et une personne est particulièrement ciblée en ce moment, il s’agit de Christophe Galtier. L’entraineur du PSG ne fait plus du tout l’unanimité après les nombreuses désillusions de ces dernières semaines.

Néanmoins, Christophe Galtier a trouvé un soutien plutôt inattendu. En effet, après la rencontre, Bruno Génésio a souhaité défendre l’entraineur parisien. «On fait le même métier, il se trouve qu’en plus, nous sommes proches. Je suis bien sûr satisfait d’avoir gagné mais je sais aussi ce qu’il peut ressentir. Il y a une trêve, je lui ai dit de bien se reposer, de bien profiter du repos parce qu’on a encore dix matches. On se croisera dans d’autres conditions» a notamment confié le technicien rennais en conférence de presse.

