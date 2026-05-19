Ansu Fati risque finalement de faire un sale coup à l’AS Monaco !

C’est un pari plutôt réussi, tant pour Ansu Fati (23 ans) que pour l’AS Monaco. Arrivé sur le Rocher l’été dernier pour tenter de relancer une carrière qui stagnait sérieusement, le joueur formé à La Masia a terminé la saison sur les chapeaux de roues, et a conclu cet exercice 2025/2026 avec 12 buts en 30 rencontres, entre Ligue 1 et Ligue des Champions. Un retour en forme qui pourrait même lui ouvrir, trois ans après sa dernière sélection, les portes de l’Espagne pour ce Mondial 2026.

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Ce qui est sûr, c’est qu’il a convaincu l’AS Monaco de le conserver. La tendance était donc à une signature définitive avec les Monégasques, prêts à lever son option d’achat de 11 millions d’euros. Surtout qu’en Catalogne, il se disait que le FC Barcelone ne comptait pas forcément sur lui pour la saison à venir. Mais la donne pourrait changer assez rapidement…

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Ansu Fati veut s’imposer au Barça

Surtout que, comme l’indique Mundo Deportivo, la priorité du joueur reste de revenir à Barcelone et de jouer sous les ordres d’Hansi Flick. Il n’a donc pas donné son feu vert à Monaco et a même mis en stand-by sa signature avec l’AS Monaco, dans l’attente de savoir si le Barça peut lui faire une place, lui dont le contrat en Catalogne expire en 2028.

En confiance après sa bonne fin de saison, il sait que le Barça cherche du renfort sur l’aile, et il est convaincu qu’il peut avoir une nouvelle opportunité au Camp Nou. Notamment dans le cas où Marcus Rashford ne soit pas conservé, lui dont l’option d’achat de 30 millions d’euros fait hésiter le Barça. Il a envie de s’imposer dans son club de cœur et de prendre sa revanche personnelle après être parti par la petite porte, lui dont on attendait monts et merveilles lors de ses premiers pas. Le média précise tout de même qu’il est heureux à Monaco et que dans le cas où le FC Barcelone dise non, signer avec l’ASM ne serait pas une fatalité, loin de là. La balle est dans le camp du Barça.