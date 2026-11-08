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Portugal : Rodrigo Mora refuse de porter le numéro 7 de Cristiano Ronaldo

Par Jordan Pardon
1 min.

Il est né en 2007, soit un an avant que Cristiano Ronaldo ne remporte son premier Ballon d’Or sous le maillot de Manchester United. Et pourtant, Rodrigo Mora a eu le temps de partager le vestiaire avec la légende portugaise au cours des derniers mois. Le joueur formé à Porto mesure cette chance, et il a tenu à rendre hommage au quintuple Ballon d’Or au micro de DAZN ce week-end.

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«J’ai eu beaucoup de chance de jouer avec Cristiano et de partager le vestiaire avec lui, c’est l’idole de tous. Il a pris sa retraite internationale, et le Portugal le remercie grandement pour tout ce qu’il a fait. » Relancé sur la possibilité de récupérer le numéro 7 de Cristiano Ronaldo, Rodrigo Mora n’y a pas donné de suite favorable : «non, non, non, non, je n’y pense pas, c’est beaucoup trop, le 86 est bien», a-t-il rigolé.

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