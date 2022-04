L'OM sauve la France à l'indice UEFA !

Il n'y a plus qu'un représentant français en coupes d'Europe. Après l'avoir emporté à l'aller (2-1), l'OM a validé sa qualification en demi-finale de Ligue Europa Conférence en allant gagner au PAOK 1-0. Les Olympiens rencontreront les Hollandais du Feyenoord et tenteront de faire grimper encore un peu plus l'indice UEFA tricolore. Ce duel aura d'ailleurs une importance particulière puisque les Pays-Bas sont 2es, juste devant notre pays. Il faut aussi regarder dans le rétroviseur car l'Espagne revient fort derrière.

La suite après cette publicité

L'écart s'est même resserré. La Liga est parvenue à qualifier deux clubs dans le dernier carré de la Ligue des Champions, Villarral et le Real Madrid, là où la Ligue 1 a vu l'OL s'être fait sortir en quart de finale de Ligue Europa par West Ham. Il y a désormais 0,53 point entre les deux championnats et cela risque malheureusement de bouger en faveur des Espagnols d'ici la fin de saison. Quoi qu'il advienne dans les prochaines semaines, cet exercice aura tout de même été très productif pour nos représentants qui réalisent leur meilleur total depuis bien longtemps.

Un grand cru pour la L1

Et comme ce classement du coefficient UEFA est calculé sur les 5 dernières saisons, c'est de bon augure pour la suite, notamment la réforme de la Ligue des Champions qui doit entrer en vigueur à l'aube de la saison 2024/2025 et dans laquelle il sera très important de conserver sa place dans le top 5 européen. La France y est pour le moment solidement accrochée en possédant plus de 6 points d'avance sur le Portugal, son principal concurrent.

Pour le reste du classement de cette saison, l'Angleterre, forte de 4 équipes toujours en lice, a chipé la première place aux Bataves, prenant même une bonne avance. Elle pourrait encore creuser l'écart sur ses poursuivants dans le classement global, notamment sur l'Espagne et l'Allemagne qui n'ont plus que deux clubs qualifiés pour cette saison. L'Italie est elle un peu plus en retrait avec une 6e place pour cet exercice 2021/2022 et devrait le rester, à moins que la Roma ne remporte la C4.

Classement des nations au coefficient UEFA pour la saison 2021/22 (entre parenthèses, le nombre de clubs restants en compétition et le nombre de clubs qualifiés cette saison pour les compétitions européennes) arrêté au 15/04/2022 :

-1. Angleterre 19.857 points (4/7)

-2. Pays-Bas 18,400 points (1/5)

-3. France 18,250 points (1/6)

-4. Espagne 17.714 points (2/7)

-5. Allemagne 15.071 points (2/7)

-6. Italie 14,857 points (1/7)

-7. Portugal 12,916 points (0/6)

-8. Autriche 10,400 points (0/5)

-9. Serbie 9,500 points (0/4)

-10. Grèce 8,000 points (0/4)

Classement des nations au coefficient UEFA sur les cinq dernières saisons (entre 2017 et 2022) :

-1. Angleterre 105.498 points

-2. Espagne 95.427 points

-3. Italie 76.045 points

-4. Allemagne 74.070 points

-5. France 59,915 points

-6. Portugal 53.382 points

-7. Pays-Bas 48.500 points

-8. Autriche 38,850 points

-9. Ecosse 36.100 points

-10. Russie 34,482 points