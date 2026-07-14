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Amiens : Coleen Louis file en Suisse

Par Matthieu Margueritte - Dahbia Hattabi
Amiens @Maxppp

Arrivé à Amiens l’an dernier, Coleen Louis (21 ans) va déjà quitter le club picard. Selon nos informations, le latéral gauche, sous contrat jusqu’en 2028, va filer en Suisse.

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Le natif de Melun va passer sa visite médicale pour s’engager en faveur du FC Bâle. Il paraphera un bail de quatre ans et le montant de son transfert s’élève à 1 M€, bonus compris.

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